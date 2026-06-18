Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ГУ МЧС России по Татарстану снова предупредили жителей о неблагоприятной погоде. 19 июня днем и вечером ожидаются грозы, и местами возможен град. Порывы ветра достигнут 15—18 метров в секунду.

В ведомстве посоветовали в такую погоду не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Нужно проявлять осторожность при передвижении по улицам и дорогам. Также стоит внимательнее следить за детьми, оказывать помощь пожилым и больным людям.

Напомним, подобные предупреждения о грозах и сильном ветре приходят татарстанцам с 10 июня. А сама непогода нагрянула 11 июня и с тех пор не отпускает Татарстан.

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