Общество
18 июня 15:46
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«Вечерняя Казань»

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Из-за ухудшения обстановки с дронами 4 детей не могут вернуть на Украину

Изначально акция планировалась на конец июня, но ситуация не улучшается.

Из-за ухудшения обстановки с дронами 4 детей не могут вернуть на Украину

Автор фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия готова помочь воссоединиться с семьей на Украине четырем детям. Документы на них уже готовы. Но мешает обстановка с дронами. Перевозить детей пока небезопасно, приводит ее слова ТАСС.

«Акция планировалась на конец июня, но сейчас мы не понимаем, сколько времени это еще займет, потому что, к сожалению, мы сейчас это сделать не можем, не можем рисковать детьми», - отмечает детский омбудсмен.

Львова-Белова выразила надежду, что ситуация стабилизируется и дети смогут воссоединиться с семьей. В Россию возвращение детей пока в ближайшее время не планируется.

Ранее Львова-Белова сообщила о гибели 85 детей с начала военной операции на Украине. Ещё 220 детей получили ранения. Также омбудсмен сообщила о разрушенной украинскими ударами инфраструктуре — школах, больницах и жилых домах.

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