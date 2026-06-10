Общество
10 июня 22:04
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«Вечерняя Казань»

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В Казань придет град и сильный ветер

Порывы достигнут 17 метров в секунду.

В Казань придет град и сильный ветер

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили о грозе и сильном ветре в республике 11 июня. Непогода затронет и Казань, добавили в ведомстве. Скорость ветра достигнет 15—17 метров в секунду. Также местами возможен град.

Татарстанцам посоветовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Стоит быть осторожными на улице и дороге. Необходимо следить за детьми и помогать пожилым и больным людям.

Ранее сообщалось, что летом почти все простудные заболевания связаны с неправильным использованием кондиционеров и злоупотреблением холодными напитками и мороженым. Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна.

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