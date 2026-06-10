В Казань придет град и сильный ветер
Порывы достигнут 17 метров в секунду.
В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили о грозе и сильном ветре в республике 11 июня. Непогода затронет и Казань, добавили в ведомстве. Скорость ветра достигнет 15—17 метров в секунду. Также местами возможен град.
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