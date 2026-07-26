Многие предпочитают одалживать деньги у родственников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только семь процентов казанцев считают, что одалживать друзьям деньги - хорошая идея. Тем не менее 57 процентов хотя бы раз в жизни занимали средства у друзей или сами давали в долг. Чаще всего одалживать готовы от тысячи до пяти тысяч рублей (42 процента). От пяти до десяти тысяч рублей готовы дать 34 процента. А 16 процентов могут поделиться от десяти до 50 тысяч рублей. И только восемь процентов могут одолжить более крупную сумму. Такое исследование провели в Альфа-Деньги.

Чаще всего жители Казани предпочитают действовать по ситуации (37 процентов). 24 процента обращаются к родственникам, а 19 процентов используют собственные накопления. В банк или МФО обращаются 13 процентов опрошенных.

В основном казанцы берут в долг у друзей небольшие суммы - 25 процентов респондентов занимают от тысячи до пяти тысяч рублей. 28 процентов могут взять от пяти до десяти тысяч, а 18 процентов - от 10 до 50 тысяч.

При этом люди готовы чаще помогать друзьям только в сложных жизненных обстоятельствах. Например, дать деньги на лечение или лекарства могут 34 процента, при непредвиденных расходах - 26 процентов, не хватает средств до зарплаты - 17 процентов.

Ранее сообщалось, что молодые казанцы мечтают накопить почти четыре миллиона рублей. За год доля молодых жителей столицы Татарстана, мечтающих о достатке, увеличилась с 46 до 66 процентов.

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