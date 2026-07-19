Общество
19 июля 21:14
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«Вечерняя Казань»

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Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Через 3-5 лет у владельцев нескольких категорий недвижимости могут возникнуть трудности с продажей вторичного жилья. В этот список входят квартиры с неудобной планировкой, маленькой площадью или отсутствием нужной инфраструктуры. Участники рынка на данный момент предпочитают евро-формат, мастер-блоки, наличие нескольких санузлов и гардеробных, поэтому длинные темные коридоры и скромная нежилая площадь отпугивают покупателей. Такие требования стали актуальны из-за роста популярности дистанционного формата работы, заявил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

«Отдельный пункт – это студии. Если в период активного роста рынка такие квартиры пользовались ажиотажным спросом у инвесторов и покупателей с ограниченным бюджетом, то в более спокойной рыночной фазе аудитория существенно сужается», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

В старом фонде высокие шансы на продажу есть у «сталинок» и «хрущевок», поскольку в России существует предпочитающая эти варианты аудитория. Проблемы могут возникнуть с квартирами в зданиях 1970-х и 1980-х годов постройки, в частности речь идет о девяти- и двенадцатиэтажных домах. В этом сегменте ремонт не всегда может компенсировать серьезные недостатки.

Как рассказал Зубик, собственникам придется конкурировать с застройщиками, если те вводят большое количество однотипных домов в эксплуатацию. У первичного рынка есть преимущества в виде льготных ипотек и рассрочек.

Наиболее перспективными вариантами остается жилье с понятной семейной планировкой, например евро-3 и евро-4, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России появятся жилищные вклады, призванные помочь жителям накопить на недвижимость. Счета будут открывать на срок от трех лет.

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