Открыть такой счет получится не менее чем на три года, при этом максимальный срок не ограничен.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 января 2027 года россияне смогут открыть новый вид вклада — жилищный, целью которого будет являться накопление на покупку недвижимости. Для этого клиентам необходимо заключить с банком договор жилищных сбережений, сообщает «Ъ».

Сейчас для накопления необходимой суммы для покупки жилья семье из двух работающих человек в России нужно откладывать весь свой доход в течение более чем четырех лет. Новый вид вкладов призван помочь в данном процессе. С помощью него также можно будет профинансировать ИЖС или участвовать в долевом строительстве.

Открыть такой вклад можно будет не менее чем на три года, а максимальный срок не ограничен. Пополнять его смогут в том числе и третьи лица. Финансовые организации при этом будут предоставлять кредит на улучшение жилищных условий при соблюдении необходимых требований.

Как объяснил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков, жилищный вклад поможет клиентам накопить первоначальный взнос, а финансовые организации смогут рассчитывать на потенциальных ипотечных заемщиков и получать стабильную базу пассивов.

Напомним, что через год после открытия вкладчики смогут направить часть средств на оплату первоначального взноса. Если клиент передумает покупать недвижимость, то сможет вернуть деньги вместе с процентами.

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