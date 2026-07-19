Общество
19 июля 18:14
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России появятся специальные вклады для накопления денег на покупку жилья

Открыть такой счет получится не менее чем на три года, при этом максимальный срок не ограничен.

В России появятся специальные вклады для накопления денег на покупку жилья

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 января 2027 года россияне смогут открыть новый вид вклада — жилищный, целью которого будет являться накопление на покупку недвижимости. Для этого клиентам необходимо заключить с банком договор жилищных сбережений, сообщает «Ъ».

Сейчас для накопления необходимой суммы для покупки жилья семье из двух работающих человек в России нужно откладывать весь свой доход в течение более чем четырех лет. Новый вид вкладов призван помочь в данном процессе. С помощью него также можно будет профинансировать ИЖС или участвовать в долевом строительстве.

Открыть такой вклад можно будет не менее чем на три года, а максимальный срок не ограничен. Пополнять его смогут в том числе и третьи лица. Финансовые организации при этом будут предоставлять кредит на улучшение жилищных условий при соблюдении необходимых требований.

Как объяснил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков, жилищный вклад поможет клиентам накопить первоначальный взнос, а финансовые организации смогут рассчитывать на потенциальных ипотечных заемщиков и получать стабильную базу пассивов.

Напомним, что через год после открытия вкладчики смогут направить часть средств на оплату первоначального взноса. Если клиент передумает покупать недвижимость, то сможет вернуть деньги вместе с процентами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.