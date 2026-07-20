Общество
20 июля 10:48
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«Вечерняя Казань»

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Китайскую робо-лошадь с грузоподъёмностью в тонну обещают привезти в Россию

Данная модель работает до двух суток без подзарядки и может ходить по горам, снегу и песку.

Китайскую робо-лошадь с грузоподъёмностью в тонну обещают привезти в Россию

Автор фото: соцсети

Китайская компания DaxAi Robot показала на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае робота-лошадь, которого планирует продавать и в России. Как передаёт корреспондент РИА Новости, модель QiJi-T1000 представили ещё в апреле, но внимание широкой публики она привлекла именно на выставке WAIC.

У робота три главных козыря. Первый — грузоподъёмность до одной тонны, самая высокая в мире среди четвероногих машин. Второй — батарея, которой хватает на 48 часов работы. Третий — мощнейший крутящий момент в суставе, в пять раз превышающий показатели всех рыночных аналогов.

Применять робо-лошадь собираются в спасательных операциях и туризме. Она может доставлять оборудование в горы, куда не доберутся пожарные машины, или катать людей по паркам и достопримечательностям. Двигается медленно, зато проходит по снегу, льду и песку. Представитель компании Хо Хуаюй рассказал, что DaxAi Robot уже сотрудничает с российскими партнёрами и готова поставлять робота в Россию, как только начнутся зарубежные продажи.

Массовое производство обещают запустить во второй половине года. В Китае робот будет стоить около 300 тысяч юаней, для внешних рынков цена пока не определена. А вскоре появится и версия с колёсами на «ногах» для более быстрой езды. На вопрос, увидят ли робо-лошадь в России, Хо Хуаюй ответил: «Очень скоро увидите, мы уверены».

Ранее мы писали, что КАМАЗ начнет продавать человекоподобных роботов собственной разработки. Инновация уже используется внутри компании, а выход на рынок ожидается к концу текущего года.

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