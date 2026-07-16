Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционному иску покупателя квартиры в Казани Владислава Гайнуллина. В 2024 году после сделки продавец, 67-летняя пенсионерка, заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и смогла отменить договор купли-продажи в Советском районном суде города. Однако это решение сторона смогла оспорить в вышестоящей инстанции.



Суд принял во внимание экспертизу, согласно которой пенсионерка в момент продажи находилась в адекватном состоянии и могла осознавать свои действия. Ввиду этого обстоятельства коллегия приняла решение отменить постановление районного суда и выселить женщину из квартиры.



Владислав Гайнуллин приобрел двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме по Проспекту Победы за 6 миллионов 750 тысяч рублей в октябре 2024 года. Через год продавец смогла отменить сделку через суд и в январе 2026 года стартовала апелляция в Верховном суде Татарстана, которая завершилась сегодня.

Напомним, что впервые на сторону покупателя в подобном случае Верховный суд Татарстана встал в январе этого года. Бывшую хозяйку квартиры обязали освободить жилплощадь в течение 10 суток.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.