Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционному иску покупателя квартиры в Казани Владислава Гайнуллина. В 2024 году после сделки продавец, 67-летняя пенсионерка, заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и смогла отменить договор купли-продажи в Советском районном суде города. Однако это решение сторона смогла оспорить в вышестоящей инстанции.
Суд принял во внимание экспертизу, согласно которой пенсионерка в момент продажи находилась в адекватном состоянии и могла осознавать свои действия. Ввиду этого обстоятельства коллегия приняла решение отменить постановление районного суда и выселить женщину из квартиры.
Владислав Гайнуллин приобрел двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме по Проспекту Победы за 6 миллионов 750 тысяч рублей в октябре 2024 года. Через год продавец смогла отменить сделку через суд и в январе 2026 года стартовала апелляция в Верховном суде Татарстана, которая завершилась сегодня.
Напомним, что впервые на сторону покупателя в подобном случае Верховный суд Татарстана встал в январе этого года. Бывшую хозяйку квартиры обязали освободить жилплощадь в течение 10 суток.
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