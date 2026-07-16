Мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре в гараже в Заинском районе
Площадь возгорания составила 76 квадратных метров.
Поздно вечером в селе Дурт-Мунча Заинского района загорелся частный гараж с пристроем на улице Молодёжной. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, пострадал мужчина 1962 года рождения. Его увезли в Заинскую центральную районную больницу с термическими ожогами кистей рук и лица.
Площадь пожара составила 76 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняются.
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