Площадь возгорания составила 76 квадратных метров.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Поздно вечером в селе Дурт-Мунча Заинского района загорелся частный гараж с пристроем на улице Молодёжной. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, пострадал мужчина 1962 года рождения. Его увезли в Заинскую центральную районную больницу с термическими ожогами кистей рук и лица.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь пожара составила 76 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняются.

Ранее мы писали, что двух детей спасли из пожара в Альметьевске. Загорелись б/у вещи на первом этаже многоквартирного дома.

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