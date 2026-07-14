Экономика
14 июля 07:38
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«Вечерняя Казань»

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Путин пообещал скорое выправление ситуации с нефтепродуктами после ударов ВСУ

Президент заявил, что у России мощная энергетическая основа и трудности временные.

Путин пообещал скорое выправление ситуации с нефтепродуктами после ударов ВСУ

Автор фото: kremlin.ru

Владимир Путин на форуме Народного фронта «Всё для Победы! Всё для России!» заявил, что удары украинских военных по гражданской инфраструктуре действительно создают определённые проблемы с нефтепродуктами. Однако, по его словам, ситуация вскоре выправится.

«Да, они создают нам в моменте определённые проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в России сформирована мощная и надёжная основа энергетики, так что поводов для паники нет.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил дефицит топлива в России. Сейчас правительство прорабатывает дополнительные поставки топлива в регионы.

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