Путин пообещал скорое выправление ситуации с нефтепродуктами после ударов ВСУ
Президент заявил, что у России мощная энергетическая основа и трудности временные.
Владимир Путин на форуме Народного фронта «Всё для Победы! Всё для России!» заявил, что удары украинских военных по гражданской инфраструктуре действительно создают определённые проблемы с нефтепродуктами. Однако, по его словам, ситуация вскоре выправится.
«Да, они создают нам в моменте определённые проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал президент.
Он подчеркнул, что в России сформирована мощная и надёжная основа энергетики, так что поводов для паники нет.
Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил дефицит топлива в России. Сейчас правительство прорабатывает дополнительные поставки топлива в регионы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.