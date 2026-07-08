Цель меры - увеличить поставки на внутренний рынок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти России 8 июля ввели запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил на совещании Владимира Путина с правительством вице-премьер Александр Новак.

- Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, - сказал он.

Кроме того, временный запрет экспорта дизеля распространен на его производителей. Мера не коснется поставок по межправсоглашениям.

Ранее сообщалось, что нефтепереработка в Татарстане рухнула на 13 процентов, бензин дорожает. Заводы загружены лишь на две трети, а на некоторых заправках уже действуют лимиты.

Также мы писали, что власти займутся обеспечением топливом наиболее уязвимые российские регионы. Минэнерго должно представить конкретные меры для стабилизации здесь ситуации.

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