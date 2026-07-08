Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива
Цель меры - увеличить поставки на внутренний рынок.
Власти России 8 июля ввели запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил на совещании Владимира Путина с правительством вице-премьер Александр Новак.
- Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, - сказал он.
Кроме того, временный запрет экспорта дизеля распространен на его производителей. Мера не коснется поставок по межправсоглашениям.
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