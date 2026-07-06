Нефтепереработка в Татарстане рухнула на 13 процентов, бензин дорожает
Заводы загружены лишь на две трети, а на некоторых заправках уже действуют лимиты.
В Татарстане нефтепереработка ушла в минус сразу на 13 процентов по сравнению с маем 2025 года, сообщил Татарстанстат. А ведь именно эта отрасль — главный товарный костяк республики, её доля больше 21 процента. Правда, по итогам пяти месяцев просадка пока едва заметна — всего минус 0,7 процента.
Зато цены на заправках чувствуют себя уверенно и только растут. АИ-92 за неделю прибавил больше рубля и теперь стоит 65,87 рубля. АИ-95 поднялся до 71,45 рубля, премиальный АИ-98 — до 93,60 рубля, а дизель вплотную подобрался к 80 рублям.
Картина по стране тревожная. В июне российские НПЗ перерабатывали лишь 4,1 миллиона баррелей в сутки — это минимум за последние годы. Загрузка заводов упала до 64–65 процентов, хотя обычно держится выше 80. Более 60 регионов уже ввели ограничения на отпуск топлива. В Татарстане официальных запретов нет, но на отдельных заправках лимиты всё же появились. А президент России Владимир Путин подписал закон, который должен подстегнуть внутренний рынок: теперь за бензин из смешанного прямогонного сырья возьмут акцизы, а НПЗ получат больше гибкости по инвестконтрактам.
Ранее власти Татарстана заявили, что топлива в сельском хозяйстве достаточно. При этом уборочная кампания планируется во второй половине июля.
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