Греф нашел общее у экономики России и коровы, которую доили пять раз в день
Глава Сбербанка заметил, что необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Экстенсивный рост экономики России исчерпан, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сравнив ситуацию с коровой, которую доили пять раз в день. Об этом пишет ТАСС.
Греф заметил, что загрузка мощностей находится на пределе, сейчас экономике нужно внедрение новых технологий, в основе которой должен быть искусственный интеллект. Он сравнил экономику с коровой, которую сколько не дои, больше молока она не даст.
«Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику», - полагает Греф.
По его словам, нужны инвестиции, которые позволят внедрить новые технологии, а также модернизация производства.
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