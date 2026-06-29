Экономика
29 июня 07:43
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«Вечерняя Казань»

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В правительстве одобрили расширение ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане

Развитие кластера принесет республике 300 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

В правительстве одобрили расширение ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная межведомственная рабочая группа приняла решение о расширении третьей особой экономической зоны «Зеленая долина» в Нижнекамске. Об этом сообщает Минэкономики республики.

Площадь «Зеленая Долина» расширится на 374,5 гектара, что позволит реализовать восемь новых проектов. Они привлекут в регион дополнительные инвестиции в 299 миллиардов рублей и поспособствуют созданию 1,9 тысячи новых рабочих мест. На развитие современной инфраструктуры выделят 50 миллиардов рублей, а налоговый потенциал до 2035 года составит 62,2 миллиарда рублей. Производство будет ориентировано как на импорт, так и на экспорт.

«Расширение ОЭЗ «Зеленая Долина» укрепит позиции Татарстана и внесет существенный вклад в создание в России мощного центра по развитию биоэкономики, объединяющего передовые достижения нефтегазохимии, агропромышленного комплекса и науки», — заключили в ведомстве.

Напомним, что в апреле правительство России утвердило создание в Нижнекамском районе Татарстана ОЭЗ «Зеленая долина — 2». Строительство планируют завершить до 2029 года. Эту зону намерены объединить в кластер биоэкономики с ОЭЗ «Зеленая долина», которая уже создана на территории Заинского района Татарстана.

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