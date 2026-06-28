Запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и руководителями ведущих энергетических компаний по вопросу снабжения россиян топливом. Все производственные мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов сейчас работают на максимуме. Задействованы и средние с малыми предприятия. Кроме того, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды.

По прогнозам, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. При этом настоящие резервы топлива насчитывают 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует показателям прошлого года - снижение всего на четыре процента.

Путин потребовал безусловного соблюдения графика поставок топлива для сельхозпроизводителей, так как от этого зависит урожай.

«Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», - говорит глава государства.

Президент поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что среди россиян на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке возник ажиотаж, который искусственно поднял спрос на 20—30 процентов. Ряд регионов по всей стране в связи с этим вводили ограничения на топливо.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.