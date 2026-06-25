Экономика
25 июня 10:17
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

МРОТ хотят поднять и рассчитывать по средней зарплате, а не медианной

Законопроект внесли в Госдуму.

МРОТ хотят поднять и рассчитывать по средней зарплате, а не медианной

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты Госдумы предлагают рассчитывать МРОТ с учетом средней заработной платы в целом по России, законопроект внесли в парламент. Об этом сообщает «Гарант».

С 1 января 2027 года предлагается установить МРОТ в 51 966 рублей в месяц и минимальный почасовой размер оплаты труда в сумме 317 рублей. В поправках говорится, что МРОТ должен будет устанавливаться с учетом средней зарплаты в целом по стране. Сейчас МРОТ на очередной год устанавливается с учетом величины медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

Напомним, с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 27 093 рублей. В 2026 году минимальный размер оплаты труда практически на треть превысил прожиточный минимум, установленный в России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.