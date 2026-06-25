Законопроект внесли в Госдуму.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты Госдумы предлагают рассчитывать МРОТ с учетом средней заработной платы в целом по России, законопроект внесли в парламент. Об этом сообщает «Гарант».

С 1 января 2027 года предлагается установить МРОТ в 51 966 рублей в месяц и минимальный почасовой размер оплаты труда в сумме 317 рублей. В поправках говорится, что МРОТ должен будет устанавливаться с учетом средней зарплаты в целом по стране. Сейчас МРОТ на очередной год устанавливается с учетом величины медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

Напомним, с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 27 093 рублей. В 2026 году минимальный размер оплаты труда практически на треть превысил прожиточный минимум, установленный в России.

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