На восстановление предложения в энергосекторе потребуется время, предупреждают в ЦБ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уровень инфляции в июне испытает на себе последствия недавнего всплеска на топливо. Меры по урегулированию ситуацию уже предпринимаются правительством, но на восстановление предложение понадобится время, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Подорожание бензина может также отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний», — приводит ее слова «Интерфакс».

Годовая инфляция при этом может ненадолго снизиться благодаря эффекту базы и сдерживанию цен на коммунальные услуги — в июле тарифы не будут повышаться, как в прошлом году, поскольку этот процесс запланирован на октябрь.. В последнее время наблюдается скачок в динамике цен на овощи и фрукты. Весной стоимость в этой области показала нетипичное снижение.

Ранее Татнефть сняла временные ограничения на продажу почти всех видов топлива. Лимит сохранился только на АИ-95 — 30 литров на один автомобиль.



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