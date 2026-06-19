Безработица в России остается на историческом минимуме, заявили в Центробанке
Планы компаний на повышение зарплат снижаются.
Доля предприятий в России, которые испытывают дефицит кадров, перестала уменьшаться. Снижение напряжённости на рынке труда замедлилось. А планы организаций по повышению зарплат в этом году сокращаются, говорится на сайте Центробанка.
Однако рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остаётся на исторических минимумах.
Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по самой низкой безработице. Показатель остался на отметке 2,2 процента — это рекордно низкое значение почти за 35 лет.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.