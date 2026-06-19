Экономика
19 июня 20:15
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«Вечерняя Казань»

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Безработица в России остается на историческом минимуме, заявили в Центробанке

Планы компаний на повышение зарплат снижаются.

Безработица в России остается на историческом минимуме, заявили в Центробанке

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доля предприятий в России, которые испытывают дефицит кадров, перестала уменьшаться. Снижение напряжённости на рынке труда замедлилось. А планы организаций по повышению зарплат в этом году сокращаются, говорится на сайте Центробанка.

Однако рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остаётся на исторических минимумах.

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по самой низкой безработице. Показатель остался на отметке 2,2 процента — это рекордно низкое значение почти за 35 лет.

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