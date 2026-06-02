Россия стала лидером по самой низкой безработице
Показатель остался на отметке 2,2 процента — это рекордно низкое значение почти за 35 лет.
Россия заняла первое место среди ведущих экономик мира по самому низкому уровню безработицы. Как сообщил ВЦИОМ, в марте 2026 года показатель остался на отметке 2,2 процента — это рекордно низкое значение почти за 35 лет. Для сравнения, естественной нормой считается 4–5 процентов.
Согласно опросу, 76 процентов россиян за последний месяц не слышали ни о каких сокращениях в своём окружении. Чаще всего о потере работы знакомыми рассказывали люди с невысокими доходами и жители крупных городов. При этом Россия обходит по этому показателю США, где безработица составляет 4,3 процента, и Китай с показателем 5,2 процента. За месяц индекс безработицы в стране упал сразу на 45 пунктов.
Ранее мы писали, что зарплаты в Татарстане бьют рекорды, а здоровье населения ухудшается. Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7 процента, но заболеваемость всеми болезнями на 3 процентов выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.
