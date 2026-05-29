29 мая 18:29
«Вечерняя Казань»

Стали известны лакомства из 90-х, по которым сильнее всего скучают в Татарстане

Главным символом ностальгии остается жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самым популярным лакомством из 90-х, которое больше всего вспоминают в Приволжском федеральном округе, а также в Татарстане, является жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка на основе запросов пользователей интернета.

На Приволжье приходится почти 19% общероссийского интереса к лакомствам, популярным у детей 90‑х, но сегодня не являющимся лидерами рынка. ПФО по этому интересу является одним из лидеров по России, уступая только Центральному федеральному округу.

Наиболее заметный вклад в «сладкую ностальгию» в макрорегионе вносят Башкортостан (почти 16% запросов на сладости 90-х), Татарстан (около 15%) и Нижегородская область (около 12%).

Татарстан выделяется интересом к популярному в свое время растворимому фруктовому напитку (Zuko). На регион приходится более 25% поволжского спроса на этот порошковый сок. При этом его доля в структуре ностальгического интереса республики составляет 7,3% против 4,2% в среднем по округу.

По данным исследования, такие данные показывают, что даже спустя десятилетия вкусы детства остаются устойчивой частью потребительской памяти.

Ранее психолог КФУ объяснил, почему все ностальгируют по 2016 году. Специалист считает, что десятилетний рубеж позволяет осмыслить прошлое как целую эпоху.

