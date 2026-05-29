Главным символом ностальгии остается жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самым популярным лакомством из 90-х, которое больше всего вспоминают в Приволжском федеральном округе, а также в Татарстане, является жевательная резинка с серией вкладышей о романтических отношениях Love is. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка на основе запросов пользователей интернета.

На Приволжье приходится почти 19% общероссийского интереса к лакомствам, популярным у детей 90‑х, но сегодня не являющимся лидерами рынка. ПФО по этому интересу является одним из лидеров по России, уступая только Центральному федеральному округу.

Наиболее заметный вклад в «сладкую ностальгию» в макрорегионе вносят Башкортостан (почти 16% запросов на сладости 90-х), Татарстан (около 15%) и Нижегородская область (около 12%).

Татарстан выделяется интересом к популярному в свое время растворимому фруктовому напитку (Zuko). На регион приходится более 25% поволжского спроса на этот порошковый сок. При этом его доля в структуре ностальгического интереса республики составляет 7,3% против 4,2% в среднем по округу.

По данным исследования, такие данные показывают, что даже спустя десятилетия вкусы детства остаются устойчивой частью потребительской памяти.

