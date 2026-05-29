Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.

Автор фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

По инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского благотворительный фонд «Нэфис» оказал поддержку семьям студентов, погибших при атаке ВСУ на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в г.Старобельск (ЛНР). Каждая из них получит по 100 тысяч рублей. Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.

«Военные удары по мирным жителям, особенно по детям и подросткам - это удары по всем нормам права и человеческой морали. Эти действия невозможно оправдать никакими целями, и никакие слова не передадут боль утраты, которую сейчас переживают люди. В это тяжелое время мы обязаны быть рядом с ними и дать поддержку», – говорит депутат Госдумы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Удары наносились целенаправленно с применением БПЛА. В результате атаки пострадали 65 человек, из них 21 погибли. Все погибшие – студенты в возрасте от 18 до 22 лет.