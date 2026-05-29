Общество
29 мая 17:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Фонд «Нэфис» помог семьям погибших студентов Старобельского педколледжа

Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.

Фонд «Нэфис» помог семьям погибших студентов Старобельского педколледжа

Автор фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

По инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского благотворительный фонд «Нэфис» оказал поддержку семьям студентов, погибших при атаке ВСУ на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в г.Старобельск (ЛНР). Каждая из них получит по 100 тысяч рублей. Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.

«Военные удары по мирным жителям, особенно по детям и подросткам - это удары по всем нормам права и человеческой морали. Эти действия невозможно оправдать никакими целями, и никакие слова не передадут боль утраты, которую сейчас переживают люди. В это тяжелое время мы обязаны быть рядом с ними и дать поддержку», – говорит депутат Госдумы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Удары наносились целенаправленно с применением БПЛА. В результате атаки пострадали 65 человек, из них 21 погибли. Все погибшие – студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.