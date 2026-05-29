Фонд «Нэфис» помог семьям погибших студентов Старобельского педколледжа
Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.
По инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского благотворительный фонд «Нэфис» оказал поддержку семьям студентов, погибших при атаке ВСУ на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в г.Старобельск (ЛНР). Каждая из них получит по 100 тысяч рублей. Общая сумма помощи составляет 2,1 млн рублей.
«Военные удары по мирным жителям, особенно по детям и подросткам - это удары по всем нормам права и человеческой морали. Эти действия невозможно оправдать никакими целями, и никакие слова не передадут боль утраты, которую сейчас переживают люди. В это тяжелое время мы обязаны быть рядом с ними и дать поддержку», – говорит депутат Госдумы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.
Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Удары наносились целенаправленно с применением БПЛА. В результате атаки пострадали 65 человек, из них 21 погибли. Все погибшие – студенты в возрасте от 18 до 22 лет.
