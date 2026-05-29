Матвиенко предложила особые условия семейной ипотеки
Парламентарий поддержала идею «чем больше детей, тем меньше ставка».
От семейной ипотеки в России — одно название. Чтобы она работала как нужно, необходимо обеспечить ее особые условия для многодетных семей. В частности, увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила председатель Совфеда, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
На президентском Совете по демографии уже обсуждали принцип «больше детей — меньше ставка по кредиту». Данный принцип справедлив, считает парламентарий.
«Рассчитываю, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейной ипотеки» он будет реализован», — говорит Матвиенко.
Также нужно усовершенствовать условия предоставления семье выплаты в 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка.
Ранее сообщалось, что Минфин хочет ужесточить условия семейной ипотеки для части родителей. Изменение может коснуться получателей, не состоящих в браке.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.