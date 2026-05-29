Парламентарий поддержала идею «чем больше детей, тем меньше ставка».

Автор фото: Совфед РФ

От семейной ипотеки в России — одно название. Чтобы она работала как нужно, необходимо обеспечить ее особые условия для многодетных семей. В частности, увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила председатель Совфеда, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

На президентском Совете по демографии уже обсуждали принцип «больше детей — меньше ставка по кредиту». Данный принцип справедлив, считает парламентарий.

«Рассчитываю, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейной ипотеки» он будет реализован», — говорит Матвиенко.

Также нужно усовершенствовать условия предоставления семье выплаты в 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет ужесточить условия семейной ипотеки для части родителей. Изменение может коснуться получателей, не состоящих в браке.

