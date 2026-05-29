Общество
29 мая 16:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казанцев пригласили на фестиваль в парке «Елмай» в честь Дня защиты детей

Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00.

Казанцев пригласили на фестиваль в парке «Елмай» в честь Дня защиты детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В казанском парке «Елмай» 1 июня развернется фестиваль. Он приурочен ко Дню защиты детей. Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Гостей ждут концертная программа, интерактивные площадки, спортивные активности, мастер-классы и семейные развлечения, сообщили в городском комитете по делам детей и молодежи.

Подростковые клубы представят танцевальные и вокальные номера в различных жанрах — от современной и уличной хореографии до авторской песни и военно-патриотических постановок. Среди хедлайнеров духовая банда Just Brass, кавер-группа «Барбара» и команда ACTION MAN, а завершит вечер DJ-сет от WAVE DJ SCHOOL.

Жители смогут принять участие в подвижных играх, попробовать силы в гигантских шашках, мобильном баскетболе, настольном хоккее и других активностях.

Праздничные программы подготовили и в других парках, например в «Крыльях Советов» выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы и спортивные турниры. В парках Урицкого и «Салават Купере» тоже будут концерты, интерактивы и розыгрыши подарков. В Приволжском районе праздник пройдет в детском парке «Калейдоскоп», где для детей организуют дворовые игры, шоу мыльных пузырей, криошоу и концертную программу. В Советском районе праздничной площадкой станет территория возле торгового центра «АртЦентр» - спектакль, выступления творческих коллективов и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что 1 июня проведут детский фестиваль уличных культур «УРАМ». Для детей и подростков от 2 до 16 лет подготовили спортивные, творческие и развлекательные активности.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.