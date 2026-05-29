Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В казанском парке «Елмай» 1 июня развернется фестиваль. Он приурочен ко Дню защиты детей. Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Гостей ждут концертная программа, интерактивные площадки, спортивные активности, мастер-классы и семейные развлечения, сообщили в городском комитете по делам детей и молодежи.

Подростковые клубы представят танцевальные и вокальные номера в различных жанрах — от современной и уличной хореографии до авторской песни и военно-патриотических постановок. Среди хедлайнеров духовая банда Just Brass, кавер-группа «Барбара» и команда ACTION MAN, а завершит вечер DJ-сет от WAVE DJ SCHOOL.

Жители смогут принять участие в подвижных играх, попробовать силы в гигантских шашках, мобильном баскетболе, настольном хоккее и других активностях.

Праздничные программы подготовили и в других парках, например в «Крыльях Советов» выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы и спортивные турниры. В парках Урицкого и «Салават Купере» тоже будут концерты, интерактивы и розыгрыши подарков. В Приволжском районе праздник пройдет в детском парке «Калейдоскоп», где для детей организуют дворовые игры, шоу мыльных пузырей, криошоу и концертную программу. В Советском районе праздничной площадкой станет территория возле торгового центра «АртЦентр» - спектакль, выступления творческих коллективов и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что 1 июня проведут детский фестиваль уличных культур «УРАМ». Для детей и подростков от 2 до 16 лет подготовили спортивные, творческие и развлекательные активности.

