Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7 %, но заболеваемость всеми болезнями на 3 % выше общероссийской: 182 000 случаев на 100 000 населения. Причём, хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан из года в год закрепляет за собой статус одного из ведущих регионов страны, отметил первый заместитель министра экономики Олег Пелевин. По итогам 2025 года объём валового регионального продукта достиг отметки в 5,7 триллиона рублей — с ростом до 102,9 %. Промышленность по‑прежнему играет центральную роль в экономике региона: на её долю приходится 41,7 % всего хозяйственного комплекса. Рекордные показатели демонстрирует производство БПЛА (рост на 340 %), уверенно развивается выпуск электрического оборудования (+110 %) и фармацевтическая отрасль (+107 %).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вместе с тем дальнейшее развитие невозможно без квалифицированных кадров. Несмотря на стабильно низкий уровень безработицы, предприятия республики испытывают ощутимую нехватку профильных специалистов.

Безработицы нет, кадров не хватает

Уровень занятости в Татарстане составляет 62,4%, а безработица (1,7%) — одна из самых низких в стране. Из 26000 человек, обратившихся в службу занятости в прошлом году, 18000 успешно трудоустроены, а скорость подбора персонала выросла на 20%.

Причём, по уровню средней зарплаты, республика занимает первое место среди регионов ПФО, отметил первый заместитель министра труда, социальной защиты и занятости Татарстана Рустем Валиулов на заседании комитета по социальной политике. По данным ведомства, за прошлый год средняя оплата труда увеличилась на 20 процентов и составила 90 тысяч рублей.

По уровню бедности республика также не отстаёт. Она находится на третьем месте, уступая Санкт-Петербургу и республике Ямало-Ненецкому округу. За чертой бедности находится всего 3,7 процента от общего числа жителей. Один из инструментов снижения бедности – заключение социального контракта. В Татарстане его подписали более четырёх тысяч человек, из которых 84,4 процента смогли улучшить своё социальное положение.

При этом фиксируется высокий спрос на рабочую силу - компании опубликовали 43 тысячи вакансий. Однако решиться эта проблема не скоро. К 2030 году, по анализу министерства, наибольший спрос сохранится в промышленности, ОПК, здравоохранении и образовании.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для того, чтобы оптимизировать процесс производства в Татарстане начали реализацию федерального проекта «Производительность труда». К нему присоединилось уже более 350 предприятий, в том числе 82 сельхозкомпании. В рамках проекта бережному производству обучили шесть тысяч сотрудников. В плане привлечь к проекту ещё 59 предприятий.

Средний экономический эффект от проекта уже достиг 20 миллионов рублей. По словам первого заместителя министра промышленности и торговли Родиона Карпова, в отдельных отраслях, в частности в агропромышленном комплексе, где сосредоточено более 80 предприятий производительность труда выросла более чем на 18%. Совокупный экономический эффект по реализованным проектам на предприятиях составляет более пяти миллиардов рублей.

По словам спикера, наибольший эффект наблюдается на тех предприятиях, где руководители заинтересованы в реализации проекта.

- Фактически на любом предприятии есть резервы для роста, – отметил Карпов.

Заменит ли нейросеть терапевтов в Татарстане в условиях кадрового голода

Проблема кадрового голода вынуждает властей республики смотреть в сторону ИИ всё чаще. На заседании комитета депутаты рассказали, что жители часто жалуются на нехватку врачей и постоянный перенос времени приёма. Например, в Лениногорске, несмотря на внедрение всевозможных мер поддержки, в том числе выдачу квартир и льгот, медиков все же не хватает. А те, кто остался, работают с запредельной нагрузкой — и никто не может их подменить.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Елены Демьяновой, одни из наиболее проблемных городов в плане кадров, помимо Лениногорска, Чистополь и Заинск. Сейчас Минздрав России принимает меры для того, чтобы привлечь как можно больше людей в эту сферу. В том числе вводится программа, при которой выпускнику платят один миллион рублей, когда он отправляется на отработку по целевому соглашению. Однако, по словам заместителя, привлечение кадров зависит не только от министерства. Это комплексная работа, в которой должны участвовать и сами организации, поскольку важно не только привлечь, но и удержать сотрудника.

Депутат фракции КПРФ в Государственном Совете Татарстан Мансур Гарифуллин напомнил об ещё одной проблеме – ожидание приёма.

- Люди записываются, ждут недёлю, потом терапевт уходит в отпуск или на больничный, и записываться надо снова, – рассказал спикер.

Представитель Минздрава подтвердила, что по этой теме министерству приходит больше всего жалоб. Но по федеральным нормам максимальное время ожидание приёма – две недели. При этом пациенты по неотложным и экстренным показаниям принимаются в день обращения.

Для того, чтобы сократить нагрузку на врачей и в том числе время ожидания приёма, в мессенджере «MAX» ввели возможность закрывать больничные.

Высказался по этой теме и заместитель председателя Государственного Совета Татарстана, член Президиума Госсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Юрий Камалтынов. Он уточнил у министерства, возможно ли освободить терапевтов от массы рутинных вопросов благодаря ИИ. Например, создать бот, который сможет консультировать пациентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- У нас уже много терапевтов уходит, а молодежь не идёт в профессию, потому что там колоссальные нагрузки, – отметил спикер.

По словам Демьяновой, хотя нейросети успешно справляются с диагностикой, их применение в консультировании пациентов связано с определёнными рисками. По сравнению с человеком ИИ не несёт ответственности «за сказанное» и, поэтому её использование в консультировании невозможно. Тем не менее автоматизация части диагностических процессов могла бы существенно разгрузить врачей, что особенно актуально на фоне роста заболеваемости в регионе. Так, в Татарстане из года в года растёт число жителей с хроническими заболеваниями. Лишь семь процентов жителей республики, прошедших диспансеризацию, были признаны здоровыми, а каждый десятый находится в риске развития хронического заболевания. Распространенности всеми заболеваниями в регионе составляет 182 тысячи на 100 тысяч случаев, что на три процента выше общероссийского уровня.

Проблемы есть и у детей. В среднем у каждого ребёнка в республике диагностируется одно или два хронических заболевания.

Растёт и количество онкопациентов. В Татарстане зафиксировано 498 случаев онкозаболеваний на 100 тысяч человек. В ходе диспансеризации выявляется каждый четвертый случай колоректального рака, причем в 76 процентах случаях