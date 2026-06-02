В МВД предупредили о мошенниках, обещающих выплаты в честь Дня России
Аферисты рассылают ссылки на поддельные «Госуслуги» и воруют данные.
МВД России предупредило, что в преддверии Дня России активизировались мошенники. Они рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о несуществующих государственных выплатах, приуроченных к празднику. Получателя просят перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт, похожий на портал «Госуслуг» или на страницу вымышленного «Единого центра выплат». Так злоумышленники получают доступ к личным данным и деньгам.
В ведомстве отметили, что преступники чаще всего представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, банков или социальных служб. Именно в праздничные дни люди становятся особенно доверчивыми — обилие положительных эмоций снижает бдительность. Этим аферисты и пользуются, зная, что в выходные граждане активно сидят в интернете, планируют досуг и поездки. В МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую информацию о выплатах только через официальные источники.
Ранее мы писали, что мошенники с помощью ИИ подделывают голоса директоров школ. Юрист рассказал о новых схемах: звонки от «деканата» и исчезнувшие фотографы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.