2 июня 10:59
В МВД предупредили о мошенниках, обещающих выплаты в честь Дня России

Аферисты рассылают ссылки на поддельные «Госуслуги» и воруют данные.

МВД России предупредило, что в преддверии Дня России активизировались мошенники. Они рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о несуществующих государственных выплатах, приуроченных к празднику. Получателя просят перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт, похожий на портал «Госуслуг» или на страницу вымышленного «Единого центра выплат». Так злоумышленники получают доступ к личным данным и деньгам.

В ведомстве отметили, что преступники чаще всего представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, банков или социальных служб. Именно в праздничные дни люди становятся особенно доверчивыми — обилие положительных эмоций снижает бдительность. Этим аферисты и пользуются, зная, что в выходные граждане активно сидят в интернете, планируют досуг и поездки. В МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую информацию о выплатах только через официальные источники.

Ранее мы писали, что мошенники с помощью ИИ подделывают голоса директоров школ. Юрист рассказал о новых схемах: звонки от «деканата» и исчезнувшие фотографы.

