Юрист рассказал о новых схемах: звонки от «деканата» и исчезнувшие фотографы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель юридической компании Дмитрий Голендяев в беседе с РИА Новости предупредил родителей выпускников о новых мошеннических схемах, которые появились в 2026 году.

Первая — звонки с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники подделывают голос директора школы, классного руководителя или декана и просят срочно перевести деньги. Поводы разные: собрать средства на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф. Голосовой фейк звучит очень убедительно, и родители попадаются.

Вторая схема — предоплата за фото- и видеосъёмку выпускного. В соцсетях предлагают недорогую профессиональную съёмку, берут деньги вперёд и просто не приходят на праздник.

Юрист советует проверять любые просьбы о деньгах лично, особенно когда они поступают по телефону или через мессенджеры.

Ранее мы писали, как не стать жертвой мошенника. Аферисты могут влиять даже на технически грамотных людей. Узнали, что нужно предпринять, чтобы сорвать планы преступников по «выкачиванию» денег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.