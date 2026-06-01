В этом году мероприятие прошло в 13-й раз.

Cоревнования прошли в 60 городах России, включая Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ижевск, Владимир, Чебоксары, Киров, Йошкар-Олу и Саранск. В забеге в девяти городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка приняло участие 18 тысяч бегунов. Также на старты вышло более 5,7 тысячи детей. Всего мероприятие посетило 50 тысяч жителей регионов.

В каждом городе дистанции проходили по живописным маршрутам. Для бегунов и болельщиков кроме спортивных активностей прошли развлекательные мероприятия.

В Нижнем Новгороде центральным событием дня стало выступление популярной группы «Интонация», которое зарядило энергией всех гостей. В Казани для юных гостей работал детский городок с увлекательными активностями. В Перми всех участников ждал на площадке настоящий сюрприз: сверхлёгкий самолёт, на фоне которого можно было сделать фотографии и посидеть в кабине пилота. В Ижевске прошли старты на беговелах и костюмированный забег, а во Владимире атмосферу праздника создали зажигательные выступления чирлидеров и шавасана на ковриках. В Кирове можно было научиться управлять робособакой. Финалом праздника в Йошкар-Оле стало шоу мыльных пузырей, а Саранске — веселая пенная вечеринка. В Чебоксарах участники разучивали новые движения на танцевальных мастер-классах.

«В этом году Сберу 185-лет и мы проводим СберПрайм Зёленый Марафон тринадцатый раз. Мероприятие в очередной раз доказало, что у спорта нет границ и он объединяет всех. В этом году мы собрали 50 тысяч участников, создав по-настоящему масштабный праздник. Но главное — это невероятная атмосфера. Мы видели искренние улыбки и неподдельные эмоции, которые и сделали это событие таким особенным. Для многих марафон стал не просто соревнованием, а семейным праздником, и именно эти моменты мы ценим больше всего», - заявил Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Специально к забегу каждый километр, преодолённый участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Более 150 тысячи бегунов по всей стране вышли на старт и суммарно преодолели свыше 1 млн километров. По итогам марафона на благотворительные проекты будет направлено более 250 миллионов рублей. Из них 185 млн рублей перечислили на лечение маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами. Ещё более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.