Продукция содержала в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Были заблокированы более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, где напомнили, что продолжают выявлять и блокировать соответствующие интернет-ресурсы.

На некоторых заблокированных сайтах предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция.

Сейчас сотрудники ведомства ежедневно просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов в поисках запрещенных к продаже БАД.

Ранее сообщалось, что в Россию завозят нелегальные БАДы в основном из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, из Киргизии с начала этого года поступило около 45 процентов добавок, из Армении — 20 процентов. А оставшиеся доли делят Казахстан и Беларусь.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.