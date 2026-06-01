В России заблокировали более 15,8 тысячи площадок по продаже запрещенных БАД
Продукция содержала в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.
Были заблокированы более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, где напомнили, что продолжают выявлять и блокировать соответствующие интернет-ресурсы.
На некоторых заблокированных сайтах предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция.
Сейчас сотрудники ведомства ежедневно просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов в поисках запрещенных к продаже БАД.
Ранее сообщалось, что в Россию завозят нелегальные БАДы в основном из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, из Киргизии с начала этого года поступило около 45 процентов добавок, из Армении — 20 процентов. А оставшиеся доли делят Казахстан и Беларусь.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.