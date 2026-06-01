Общество
1 июня 13:00
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России заблокировали более 15,8 тысячи площадок по продаже запрещенных БАД

Продукция содержала в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

В России заблокировали более 15,8 тысячи площадок по продаже запрещенных БАД

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Были заблокированы более 15,8 тысячи площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, где напомнили, что продолжают выявлять и блокировать соответствующие интернет-ресурсы.

На некоторых заблокированных сайтах предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция.

Сейчас сотрудники ведомства ежедневно просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов в поисках запрещенных к продаже БАД.

Ранее сообщалось, что в Россию завозят нелегальные БАДы в основном из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, из Киргизии с начала этого года поступило около 45 процентов добавок, из Армении — 20 процентов. А оставшиеся доли делят Казахстан и Беларусь.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.