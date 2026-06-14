Экономика
14 июня 19:08
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«Вечерняя Казань»

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Заводу Aurus грозит закрытие из-за высокой себестоимости и отсутствия спроса

После ликвидации производства часть сотрудников релоцируется на завод Toyota в Шушарах.

Заводу Aurus грозит закрытие из-за высокой себестоимости и отсутствия спроса

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Завод Aurus, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга», может быть закрыт в связи с высокой себестоимостью производства и отсутствием спроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на отраслевые источники.

Авторы канала считают, что предприятие доработает в 2026 году, однако уже с сентября начнется ликвидация офиса Aurus в Химках, а сотрудникам предложат переезд в Санкт-Петербург. Части работников из Елабуги предложили перебазироваться в Шушары, на бывший завод Toyota, где наблюдается острый кадровый дефицит, однако по данным источников канала, пока что немногие согласились на такой переезд. Для привлечения специалистов в Петербург даже предлагают вахтовый метод работы.

Сборка автомобилей Aurus продолжится в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ), где планируют расширить производство до не менее 250 единиц в год. По мнению экспертов, этого объема достаточно для удовлетворения потребностей рынка, учитывая заказы от государственных структур и Гаража особого назначения.

Также сообщается, что изначально завод в Елабуге был убыточным: себестоимость производства оказалась слишком высокой, а проект никогда не достигал рентабельности. Как утверждает «Русский автомобиль», в НАМИ это понимали, но завышали производственные планы до 5 тысяч автомобилей в год с целью привлечения поставщиков комплектующих, так как ни один из них не согласился бы поставлять небольшую партию в количестве 300 штук ежегодно. В результате запланированный выпуск тысяч машин оказался недостижимым.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что с российского рынка исчезли четыре китайских кроссовера. Ими стали Chery Tiggo 8 Pro Max, устаревшая версия Jaecoo J7, Belgee X50 и электромобиль Evolute i-Sky первого поколения. Однако трем из них уже нашли преемников.

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