Заводу Aurus грозит закрытие из-за высокой себестоимости и отсутствия спроса
После ликвидации производства часть сотрудников релоцируется на завод Toyota в Шушарах.
Завод Aurus, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга», может быть закрыт в связи с высокой себестоимостью производства и отсутствием спроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на отраслевые источники.
Авторы канала считают, что предприятие доработает в 2026 году, однако уже с сентября начнется ликвидация офиса Aurus в Химках, а сотрудникам предложат переезд в Санкт-Петербург. Части работников из Елабуги предложили перебазироваться в Шушары, на бывший завод Toyota, где наблюдается острый кадровый дефицит, однако по данным источников канала, пока что немногие согласились на такой переезд. Для привлечения специалистов в Петербург даже предлагают вахтовый метод работы.
Сборка автомобилей Aurus продолжится в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ), где планируют расширить производство до не менее 250 единиц в год. По мнению экспертов, этого объема достаточно для удовлетворения потребностей рынка, учитывая заказы от государственных структур и Гаража особого назначения.
Также сообщается, что изначально завод в Елабуге был убыточным: себестоимость производства оказалась слишком высокой, а проект никогда не достигал рентабельности. Как утверждает «Русский автомобиль», в НАМИ это понимали, но завышали производственные планы до 5 тысяч автомобилей в год с целью привлечения поставщиков комплектующих, так как ни один из них не согласился бы поставлять небольшую партию в количестве 300 штук ежегодно. В результате запланированный выпуск тысяч машин оказался недостижимым.
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