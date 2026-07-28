Президент России заявил, что финансовая система устойчива и позволяет решать все задачи.

Автор фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы в Кремле заявил, что экономика России растёт быстрее европейской, но ускоряться дальше надо осторожно.

«Конечно, хотелось бы больше. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий», — сказал он.

По словам президента, главное преимущество нынешней политики — стабильность финансовой системы. Именно она даёт возможность развивать промышленность, включая оборонный сектор, и выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Ранее мы писали, что ЦБ снизил ключевую ставку, но ожидания по инфляции ухудшились. Вопреки прогнозам регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, посчитав влияние топливного кризиса на рост цен временным. Пока эксперты считают, что показатель останется на том же уровне, глава ЦБ не исключает его повышения.

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