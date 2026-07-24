Экономика
24 июля 15:53
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«Вечерняя Казань»

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Набиуллина: «Удорожание топлива распространяется на цены товаров и услуг»

Реагировать мерами денежно-кредитной политики на каждый шок предложения нет необходимости, считают в Центробанке.

Набиуллина: «Удорожание топлива распространяется на цены товаров и услуг»

Автор фото: скриншот видео ТАСС

Влияние топливной ситуации в стране уже начало распространяться на стоимость товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — заявила глава регулятора.

В Центробанке уверены, что инфляционные ожидания уменьшатся вместе со стабилизацией топливной ситуации в стране. Набиуллина сравнила этот процесс с реакцией на повышение НДС — после резкого скачка ожидания быстро пришли в норму в соответствии с новыми факторами. Мощности по выпуску топлива будут восстанавливаться до конца года, ожидают в ЦБ. Кроме того, в регуляторе заявили, что реагировать мерами денежно-кредитной политики на каждый шок предложения нет необходимости.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 14,25 процента до 14 процентов годовых. По данным регулятора, рост экономики продолжается умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом обусловлены разовыми факторами. В связи с рядом факторов ключевую ставку решили снижать более плавно.

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