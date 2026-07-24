Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых
Уменьшение составило 0,25 базисных пункта.
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 14,25 процента до 14 процентов годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Центробанке заявили, что рост экономики продолжается умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом обусловлены разовыми факторами. В прошлом месяце слегка замедлился рост кредитования, предприятия достаточно сильно снизили свои ожидания по спросу и выпуску. Оценка показателей инфляции остается на уровне 4-5 процентов в пересчете на год. В связи с перечисленными факторами, а также учитывая более стимулирующую бюджетную политику на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, было принято решение о более плавном снижении ключевой ставки.
Решение по ключевой ставке будет приниматься в зависимости от изменений инфляции и ожиданий, а также с учетом внешних и внутренних и рисков. По базовому сценарию ключевая ставка в 2026 году составит 14,5-14,6 процента, а в 2027 году — 10,5-12,5 процента годовых.
Из-за скачка цен на топливо годовая инфляция составит 6-7 процентов в текущем году, заявили в регуляторе. В 2027 году и далее показатель будет находиться на цели.
Следующее заседание Совета директоров Центробанка по поводу уровня ключевой ставки запланировано на 11 сентября текущего года.
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