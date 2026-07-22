Несмотря на снижение доходов, на сферу добычи полезных ископаемых приходится почти половина всех налоговых поступлений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане продолжают снижаться налоговые платеж организаций, связанных добычей и переработкой нефти. В первом полугодии 2026 года снизились налоговые поступления от предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых (-34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), производстве химических продуктов (-20,2%) и строительстве (-43,4%). Об этом сообщил руководитель федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

Общее поступление налога на прибыль за первые шесть месяцев 2026 года составил 94,6 миллиарда рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на снижение платежей, 43% всех поступлений по налогам приходится именно на отрасль добычи полезных ископаемых.

Также по данным ФНС, в республике продолжается рос убытков организаций. На 1 апреля 2026 года они превысили 75 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатель 2025 года. Основной причиной Сафиуллин считает снижение цен на нефть.

Вместе с тем, в республике произошло увеличение поступления НДФЛ. В первом полугодии 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 101,9 миллиарда рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее. По словам Сафиуллина, это произошло благодаря увеличению заработной платы за январь-апрель на 16,3%, увеличению численность работников в республике на 9,5 тысячи человек, росту дивидендов и повышению качества налогового администрирования.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал соблюдать жесткую финансовую дисциплину. С начала года в республике произошло ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль в строительной и финансовой сферах, химическом и нефтехимическом производстве, машиностроении.

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