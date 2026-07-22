Экономика
22 июля 15:51
Автор материала:
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Алия Резванова

Журналист

Предприятия нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана снизили налоговые платежи

Несмотря на снижение доходов, на сферу добычи полезных ископаемых приходится почти половина всех налоговых поступлений.

Предприятия нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана снизили налоговые платежи

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане продолжают снижаться налоговые платеж организаций, связанных добычей и переработкой нефти. В первом полугодии 2026 года снизились налоговые поступления от предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых (-34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), производстве химических продуктов (-20,2%) и строительстве (-43,4%). Об этом сообщил руководитель федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

Общее поступление налога на прибыль за первые шесть месяцев 2026 года составил 94,6 миллиарда рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на снижение платежей, 43% всех поступлений по налогам приходится именно на отрасль добычи полезных ископаемых.

Также по данным ФНС, в республике продолжается рос убытков организаций. На 1 апреля 2026 года они превысили 75 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатель 2025 года. Основной причиной Сафиуллин считает снижение цен на нефть.

Вместе с тем, в республике произошло увеличение поступления НДФЛ. В первом полугодии 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 101,9 миллиарда рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее. По словам Сафиуллина, это произошло благодаря увеличению заработной платы за январь-апрель на 16,3%, увеличению численность работников в республике на 9,5 тысячи человек, росту дивидендов и повышению качества налогового администрирования.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал соблюдать жесткую финансовую дисциплину. С начала года в республике произошло ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль в строительной и финансовой сферах, химическом и нефтехимическом производстве, машиностроении.

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