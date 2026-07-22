Экономика
22 июля 14:53
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«Вечерняя Казань»

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Путин: «Трудности на топливном рынке не влияют на общую экономическую динамику»

Ситуация с бензином временная.

Путин: «Трудности на топливном рынке не влияют на общую экономическую динамику»

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сейчас находится в устойчивом состоянии. Внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс на нее оказывают слабое влияние. Об этом российский лидер сообщил во время совещания по экономическим вопросам в Кремле.

Трудности, которые пытаются создать России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, передает слова Путина РИА Новости.

Ранее правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо. А вице-премьер Александр Новак говорил, что рынок частично стабилизируется. В некоторых регионах улучшается ситуация с бензином — очереди становятся меньше, все больше заправок возобновляет работу.

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