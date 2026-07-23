Внутренний потребитель сворачивает инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитных ресурсов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если Центробанк откажется снижать ключевую ставку и сохранит ее на текущем уровне, то могут возникнуть риски «осенних банкротств». Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того есть риски для импортозамещающих проектов. Они сейчас находятся в более уязвимом положении, чем раньше. Высокая инвестиционная активность, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики. И сейчас компании сталкиваются не столько с проблемой финансирования закупок и пусконаладки, сколько с отсутствием заказов на готовую продукцию.

Внутренний потребитель сворачивает инвестпрограммы из-за высокой стоимости кредитных ресурсов. У иностранных конкурентов есть преимущество, так как они имеют доступ к «дешевым деньгам», при этом не особо пускают российский бизнес на внешние рынки. То есть особо активные организации рискуют остаться без сбыта — без окупаемости.

К тому же есть нынешний всплеск инвестиционных расходов, который связан с незапланированными восстановительными работами «по понятным причинам». Компании берут кредиты на ремонт, а не на развитие.

Ранее сообщалось, что деловая активность бизнеса в Татарстане снижается второй год подряд. Компании и предприятия региона ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг. На ближайшие три месяца прогнозируемый рост цен составил 5,8 процента.

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