Экономика
22 июля 19:50
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«Вечерняя Казань»

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Дефицит топлива станет одним из аргументов Центробанка не снижать ставку

Ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, но для нормализации нужно время.

Дефицит топлива станет одним из аргументов Центробанка не снижать ставку

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Центробанк может принять решение не снижать дальше ключевую ставку. На это влияют ситуация на топливном рынке и другие факторы. Слова эксперта приводит ТАСС.

Хоть ситуация перестала ухудшаться, для стабилизации необходимо время. На динамику снижения ставки может повлиять в том числе рост расходов бюджета. В этом году дефицит федбюджета только увеличится, исходя из данных «Электронного бюджета».

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки. Ставка должна снизиться исходя из макроэкономических показателей. А позже экономисты ухудшили прогноз по инфляции и ставке до конца года - цены вырастут сильнее, а ключевая ставка продержится выше дольше.

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