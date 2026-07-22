Дефицит топлива станет одним из аргументов Центробанка не снижать ставку
Ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, но для нормализации нужно время.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Центробанк может принять решение не снижать дальше ключевую ставку. На это влияют ситуация на топливном рынке и другие факторы. Слова эксперта приводит ТАСС.
Хоть ситуация перестала ухудшаться, для стабилизации необходимо время. На динамику снижения ставки может повлиять в том числе рост расходов бюджета. В этом году дефицит федбюджета только увеличится, исходя из данных «Электронного бюджета».
Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки. Ставка должна снизиться исходя из макроэкономических показателей. А позже экономисты ухудшили прогноз по инфляции и ставке до конца года - цены вырастут сильнее, а ключевая ставка продержится выше дольше.
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