Ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, но для нормализации нужно время.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Центробанк может принять решение не снижать дальше ключевую ставку. На это влияют ситуация на топливном рынке и другие факторы. Слова эксперта приводит ТАСС.

Хоть ситуация перестала ухудшаться, для стабилизации необходимо время. На динамику снижения ставки может повлиять в том числе рост расходов бюджета. В этом году дефицит федбюджета только увеличится, исходя из данных «Электронного бюджета».

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки. Ставка должна снизиться исходя из макроэкономических показателей. А позже экономисты ухудшили прогноз по инфляции и ставке до конца года - цены вырастут сильнее, а ключевая ставка продержится выше дольше.

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