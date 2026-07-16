Цены вырастут сильнее, а ключевая ставка продержится выше дольше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Экономисты, опрошенные Центробанком, пересмотрели свои прогнозы в худшую сторону. Инфляцию к концу года теперь ждут на уровне 6,2 процента вместо прежних 5,3. На следующий год прогноз тоже подрос — до 4,6 процента. Цель в четыре процента, по мнению экспертов, может быть достигнута только к 2029 году.

Сильнее всего цены разогнали бензин и подорожавшие овощи с фруктами. Только топливо добавило в рост 0,33 процентного пункта. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор следит за ситуацией и верит в меры властей по стабилизации рынка. Но пока прогнозы по ключевой ставке тоже поползли вверх. В этом году её средний уровень ожидают на отметке 14,5 процента, на следующий — 12,2. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предупреждала, что траектория ставки на ближайшие два года может повыситься. Обновлённый прогноз дадут после заседания 24 июля.

Экономика будет расти медленнее. Прогноз по ВВП на этот год снизился до 0,6 процента, на следующий — до 1,3. Дефицит бюджета тоже ждут больше планового. Курс доллара в прогнозах почти не изменился: около 78 рублей в этом году и 86,6 в следующем. Цены на нефть для налогов снизились с 70 до 63 долларов за баррель на фоне паузы в конфликте США и Ирана.

Ранее экономист допустил рост пенсии до 100 тысяч рублей с важной оговоркой. Номинальная сумма может быть достигнута, но её покупательная способность окажется ниже.

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