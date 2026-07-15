Экономика
15 июля 09:17
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«Вечерняя Казань»

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Экономист допустил рост пенсии до 100 тысяч рублей с важной оговоркой

Номинальная сумма может быть достигнута, но её покупательная способность окажется ниже.

Экономист допустил рост пенсии до 100 тысяч рублей с важной оговоркой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя пенсия в России через 10–20 лет теоретически может дойти до 100 тысяч рублей. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал экономический аналитик Денис Миролюбов. Однако он сразу сделал важную оговорку: важна не сама цифра, а то, что на неё можно будет купить. Из-за инфляции 100 тысяч рублей через пару десятилетий будут иметь совсем иную ценность, чем сегодня.

Если говорить только о номинальной сумме, то при сохранении нынешних темпов роста выплат такой уровень действительно может быть достигнут. Но для этого нужен целый набор условий: рост экономики, повышение зарплат, увеличение производительности труда и стабильные доходы бюджета.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсии по 60 месяцам работы может привести к ее уменьшению. Перед подачей документов рекомендуется внимательно проверить все бумаги и обязательно проконсультироваться в отделении Социального фонда.

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