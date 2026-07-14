За прошлый год в России выдано почти миллион кредитов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пятая часть россиян, которые оформили ипотеку в 2025 году, смогут рассчитаться с кредитом только после 70 лет. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Центробанка. Доля подобных заемщиков выросла до 19 процентов во втором полугодии против 17 процентов в первом.

Всего за прошлый год банки выдали 966 тысяч ипотечных кредитов, из них 661 тысяча пришлась на второе полугодие. То есть около 178 тысяч россиян завершат выплаты только по достижению 70-летия.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова считает, что снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой для заемщиков, так как размер пенсии в России значительно ниже заработка. Сейчас сумма в среднем составляет 25 тысяч рублей, а средняя зарплата — на уровне ста тысяч. Получается, что люди будут получать в четыре раза меньше.

Ранее в Центробанке посчитали, что средний срок ипотеки в России в начале лета достиг минимума с 2022 года, составив 23,5 года. Еще в январе показатели находились на уровне 28,5 года.

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