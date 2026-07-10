Средний срок ипотеки в России достиг минимума с 2022 года
В начале лета срок составлял 23,5 года.
В Центробанке посчитали, что средний срок ипотеки в России в начале лета достиг минимума с 2022 года, составив 23,5 года. Еще в январе показатели находились на уровне 28,5 года. Причиной стало изменение структуры рынка: доля рыночной ипотеки в выдачах достигла 45 процентов — это максимум за последние два года.
Сейчас ставки по кредитам составляют 17–18 процентов годовых, тогда как программы с господдержкой после введения правила «один льготный кредит на семью» заметно сократились.
При высоких ставках люди предпочитают удлинять срок погашения долга, что несущественно снижает платеж. Однако это сильно увеличивает переплату. К примеру, при покупке квартиры за 17 миллионов рублей с первоначальным взносом 30 процентов переплата по 30-летней ипотеке составит 52 миллиона рублей, что втрое больше стоимости самого жилья. А если сократить срок до 25 лет, то ежемесячный платеж возрастет всего на тысячу рублей и снизит переплату на десять миллионов рублей.
При всем этом рыночная ипотека становится оправданной при ставках около есяти процентов годовых. Но при текущих 17–23 процентах для семей без льгот разумнее снимать жилье и откладывать на более внушительный первоначальный взнос.
Ранее сообщалось, что рыночная ипотека станет доступнее не раньше 2028 года. Ставки могут снизиться до комфортного уровня только при ключевой ставке в семь процентов.
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