Год назад зарубежные компании списали тысячи грузовиков в разряд использованных из-за несоответствия нормам и продают их без лишних трудностей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году экспертиза в России отозвала одобрение ряда китайский авто из-за невыполнений требований технического регламента. Проблемы наблюдались с тормозами, уровнем шума, светотехникой и другими параметрами. Однако производители и торгующие компании не растерялись и зарегистрировали четыре тысячи грузовиков на связанные фирмы как «использованные». В итоге машины с нулевым пробегом продаются бесконтрольно. В эту ситуацию необходимо вмешаться МВД, поскольку ответственность Минпромторга, а именно Росстандарта и НАМИ, здесь заканчивается. Такое мнение высказал глава КАМАЗа Сергей Когогин в интервью с главным редактором журнала «За рулем» Максимой Кадаковым.

Когогин отметил, что российская система надзора за выпуском в эксплуатацию автомобильной техники есть имеет значительные пробелы. Это связано с тем, что государство не является основным контролирующим органом. В итоге сертификация авто становится практически добровольной, из-за чего растет аварийность на дорогах.

«А когда Росстандарт обращается к продающим организациям с просьбой предоставить на контроль ТС из числа еще не проданных и стоящих на площадках дилеров, ответ очень простой: а у нас нет новых машин! Ну, конечно нет — поскольку они уже переведены в разряд б/у и контролировать, вроде как, нечего. И мы все понимаем, что это элемент нечистой игры на рынке. Почему КАМАЗ должен выполнять все требования технического регламента, а другие игроки рынка — нет?», — заявил гендиректор предприятия.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует выйти на рынок с антропоморфными роботами. Они уже выполняют некоторые операции на предприятии, а после появятся и в продаже.

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