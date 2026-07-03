Увеличивать показатель в условиях проблем с топливом было бы неверным шагом, полагает Александр Шохин.

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Центробанк России или снизит ключевую ставку до 14 процентов, или сохранит ее на нынешнем уровне на ближайшем заседании, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова передает ТАСС.

Увеличивать ставку в условиях проблем с топливом было бы неверным шагом, считает глава РСПП. При этом пока что сложно надеяться на ослабление инфляции, так как от горючего зависят цены на очень многое. По его словам, из-за дефицита топлива также может не быть дефляции в августе-сентябре, как традиционно бывает с наполнением рынка продукцией свежего урожая.

Однако Шохин призвал не забывать, что цены растут не из-за наращивания кредитования экономики или расширения спроса, поэтому нет серьезных оснований для жесткой кредитной политики Центробанка.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Центробанку необходимо снизить ключевую ставку, потому что сейчас реальные ставки в экономике слишком высокие. Реальные ставки на данный момент составляют около десяти процентов - это учетная ставка ЦБ минус текущая инфляция.

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