Глава Сбербанка считает, что экономика в России переохладилась.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центробанку необходимо снизить ключевую ставку, потому что сейчас реальные ставки в экономике слишком высокие. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости.

Реальные ставки на данный момент составляют около десяти процентов - это учетная ставка ЦБ минус текущая инфляция.

«То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно, мы переохладили экономику. И ставку нужно снижать», - считает Греф.

К тому же с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, бороться с помощью мер денежно-кредитной политики «нерационально». Для поддержания экономики необходимо проводить проциклическую политику и снижать ставку, чтобы возобновить инвестиции, которые нужны для восстановления экономического роста.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что в 2027 году ставка по ипотечным кредитам может снизиться до десяти процентов. А ключевая ставка установится на уровне шести-семи процентов.

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