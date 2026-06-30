Греф призвал снизить ключевую ставку Центробанка
Глава Сбербанка считает, что экономика в России переохладилась.
Центробанку необходимо снизить ключевую ставку, потому что сейчас реальные ставки в экономике слишком высокие. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости.
Реальные ставки на данный момент составляют около десяти процентов - это учетная ставка ЦБ минус текущая инфляция.
«То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно, мы переохладили экономику. И ставку нужно снижать», - считает Греф.
К тому же с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, бороться с помощью мер денежно-кредитной политики «нерационально». Для поддержания экономики необходимо проводить проциклическую политику и снижать ставку, чтобы возобновить инвестиции, которые нужны для восстановления экономического роста.
Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что в 2027 году ставка по ипотечным кредитам может снизиться до десяти процентов. А ключевая ставка установится на уровне шести-семи процентов.
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