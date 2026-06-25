Ставка по ипотеке опустится до 10% в 2027 году, прогнозирует Аксаков
Ключевая ставка может снизиться до шести процентов.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в 2027 году ставка по ипотечным кредитам может снизиться до десяти процентов. А ключевая ставка установится на уровне шести-семи процентов. Его слова приводит «Парламентская газета».
Также парламентарий рассчитывает, что уже в следующем году ставка будет измеряться однозначной цифрой. Кроме того Аксаков напомнил, что ставку по семейной ипотеке власти решили увязать с количеством детей в семье. Рассматриваются разные варианты, в том числе ставка в два процента при наличии трех и более детей. Но конкретика появится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что снижение ставок в течение года приведет рынок кредитов в России к росту продаж. Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование: продажи кредитов наличными увеличатся в этом году на 76 процентов, а ипотеки – на 16 процентов.
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