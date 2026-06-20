Происшествия
20 июня 05:26
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Автор фото: соцсети

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Татарстана обратился к жителям Казани помочь с поисками пропавшей женщины.  

Это Лейла Маратовна Мубаракова (Микишева Влада Евгеньевна), жительница города. С 10 июня 2026 года ее местонахождение неизвестно.  

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-коричневые, глаза карие. С собой у нее был красный велосипед.

Ранее мы писали, что в больницы из-за укуса клещей в Татарстане обратились более 4 тысяч человек. Пострадали в том числе почти тысяча детей.

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