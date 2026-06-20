Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину
Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Татарстана обратился к жителям Казани помочь с поисками пропавшей женщины.
Это Лейла Маратовна Мубаракова (Микишева Влада Евгеньевна), жительница города. С 10 июня 2026 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-коричневые, глаза карие. С собой у нее был красный велосипед.
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