Общество
19 июня 22:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В больницы из-за укуса клещей в Татарстане обратились более 4 тысяч человек

Пострадали в том числе почти тысяча детей.

В больницы из-за укуса клещей в Татарстане обратились более 4 тысяч человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала сезона клещей в Татарстане покусали 4340 человек, в том числе 964 ребенка. Тогда как за тот же период прошлого года в больницы с такими проблемами обратились 6488 людей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Чаще всего клещи кусали жителей Казани — было зарегистрировано 1400 обращений. На втором месте — Набережные Челны (407), затем Альметьевский район (300), Нижнекамский (261), Бугульминский (202), Зеленодольский (178), Елабужский (149), Заинский (88), Чистопольский (86) и Нурлатский (85) районы.

В общей сложности за этот год было исследовано 1593 клеща. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выявлен в 286 клещах, что составляет 17,8 процента от общего числа, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) в 12 клещах (0,8 процента), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) — в четырех клещах (0,3 процента), возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) — в пяти клещах (0,3 процента).

От клещей в Татарстане обработано 3089 гектаров. Прививки от клещевого энцефалита сделаны 12 317 людям, что составляет 96 процентов от плана.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей на природе. Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Путин попросил Минниханова обратить внимание на ситуацию с врачами-специалистами

Президент посоветовал посмотреть на число медиков в расчете на 10 тысяч жителей республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.