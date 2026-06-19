Пострадали в том числе почти тысяча детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала сезона клещей в Татарстане покусали 4340 человек, в том числе 964 ребенка. Тогда как за тот же период прошлого года в больницы с такими проблемами обратились 6488 людей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Чаще всего клещи кусали жителей Казани — было зарегистрировано 1400 обращений. На втором месте — Набережные Челны (407), затем Альметьевский район (300), Нижнекамский (261), Бугульминский (202), Зеленодольский (178), Елабужский (149), Заинский (88), Чистопольский (86) и Нурлатский (85) районы.

В общей сложности за этот год было исследовано 1593 клеща. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выявлен в 286 клещах, что составляет 17,8 процента от общего числа, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) в 12 клещах (0,8 процента), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) — в четырех клещах (0,3 процента), возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) — в пяти клещах (0,3 процента).

От клещей в Татарстане обработано 3089 гектаров. Прививки от клещевого энцефалита сделаны 12 317 людям, что составляет 96 процентов от плана.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей на природе. Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь.

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