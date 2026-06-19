Общество
19 июня 22:47
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«Вечерняя Казань»

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Еще в 48 селах Татарстана появился высокоскоростной интернет

LTE-сетью обеспечили населенные пункты в 27 районах республики.

Еще в 48 селах Татарстана появился высокоскоростной интернет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По программе устранения цифрового неравенства 15 тысяч татарстанцев, проживающих в 48 малых селах, получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и связью. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Расширить площадь LTE-покрытия получилось благодаря установке нового оборудования и модернизации существующего, в частности в оборот взяли отечественные устройства «ИРТЕЯ». В самом маленьком населенном пункте, где появились качественные интернет и связь, живет всего 100 человек — речь идет о деревне Болгар-2 Альметьевского района. Больше всего сел было подключено в Кукморском и Нурлатском районах.

В результате работы развернулись в селах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов Татарстана.

Программа «Устранение цифрового неравенства» имеет особую ценность для общества, поскольку именно в деревнях остаются пожилые люди, которые не всегда имеют возможность пользоваться сайтами банков, «Госуслугами» и другими важными сервисами.

Ранее мы писали, в каких селах Татарстана появятся базовые станции. Стабильной связью и интернетом жителей обеспечат при поддержке нацпроекта «Экономика данных».

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