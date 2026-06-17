Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пассажирская «Газель» опрокинулась после столкновения с припаркованным грузовым авто. На место прибыли три машины скорой помощи и пожарные, сообщают очевидцы.

По информации «Татар-информа», в салоне «Газели» находились девять человек, пострадали четверо.

Ранее Вахитовский райсуд Казани приговорил таксиста Евгения Крусева, сбившего на остановке «Калинина» 11 человек, к четырем годам и одному месяцу колонии-поселения. В момент аварии он находился в бессознательном состоянии под действием запрещенных веществ. Среди пострадавших — дети и пенсионеры.

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