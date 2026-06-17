«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане
Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.
Пассажирская «Газель» опрокинулась после столкновения с припаркованным грузовым авто. На место прибыли три машины скорой помощи и пожарные, сообщают очевидцы.
По информации «Татар-информа», в салоне «Газели» находились девять человек, пострадали четверо.
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