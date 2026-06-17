Евгений Крусев будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани приговорил таксиста Евгения Крусева, сбившего на остановке «Калинина» 11 человек, к четырем годам и одному месяцу колонии-поселения, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

— Окончательно назначить Крусеву наказание в виде лишения свободы на четыре года и один месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и 10 месяцев, — огласила председательствующая Марина Шаронова свое решение, после чего виновника ДТП взяли под стражу в зале суда.

Гражданские иски потерпевших председательствующая оставила без рассмотрения — все пострадавшие в аварии смогут взыскать компенсацию с Крусева в рамках гражданского суда.

Напомним, страшная авария, виновен в которой оказался Крусев, произошла 10 марта прошлого года. Авто подсудимого влетело в «карман» остановки на улице Вишневского в Казани. Столкновение произошло как раз в тот момент, когда люди выходили из автобуса, находившегося примерно в двух метрах от тротуара. Среди пострадавших оказались в том числе дети и пенсионеры.

Следствие установило, что в момент столкновения водитель такси находился в бессознательном состоянии и под действием наркотиков.

При этом вину подсудимый признал лишь частично, не согласившись с тем, что стал виновником аварии из-за опьянения. Подсудимый утверждает, что у него случился эпилептический припадок. В то же время Крусев признал, что принимал наркотики за неделю до аварии.

Отметим, что ранее таксист лишался прав за пьяную езду. Чтобы вернуть водительское удостоверение, Крусев купил справку от психиатра, поскольку понимал, что законным путем ее получить не смог бы. Суд, впрочем, по статье о подделке документов Крусева оправдал.

В прениях сторон старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин просил назначить Крусеву три года и 10 месяцев колонии общего режима.

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