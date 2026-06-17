Происшествия
17 июня 13:08
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«Вечерняя Казань»

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Из жизни ушел экс-депутат Госдумы и предприниматель Сергей Шашурин

Прощание с известным уроженцем Татарстана пройдет на Арском кладбище в Казани.

Из жизни ушел экс-депутат Госдумы и предприниматель Сергей Шашурин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На 70 году скончался бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин, родившийся в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики. К началу 90-х годов он основал ассоциацию социально-экономического развития Казани «Тан», которую и возглавил. Организация владела различными предприятиями по всей стране. О печальной вести сообщает «Татар-информ».

В 2001 году Шашурин баллотировался на пост президента Татарстана, набрав около шести процентов голосов. В 2003 году его удалили с выборов за вероятный подкуп избирателей. Был судим за мошенничество, хулиганство, хищение и клевету в отношении представителей правопорядка.

Прощание состоится на Арском кладбище 18 июня в 10:00.

Ранее сообщалось, что скончался доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки республики, главный научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии имени А.Х. Халикова Фаяз Хузин. Он занимался изучением средневековой истории Поволжья.

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